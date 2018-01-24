Власенко назначен представителем ПАСЕ в Венецианской комиссии

Народный депутат от партии "Батькивщина", член украинской парламентской делегации Сергей Власенко назначен представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).



"Соответствующее решение юридический комитет Ассамблеи принял во вторник, 23 января, в Страсбурге", - сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".



Как отметил С.Власенко, срок полномочий на должности представителя ПАСЕ в Венецианской комиссии составляет 2 года.

