Додон: Молдова будет настаивать на активизации диалога по Приднестровью в 2018 году

Президент Молдовы Игорь Додон высказался за активизацию переговоров по приднестровской проблематике в расширенном формате. Как сообщил глава республики во вторник на своей странице в Facebook, об этом он проинформировал на встрече с иностранными дипломатами.



"Мы будем настаивать на регулярном проведении встреч в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)", - написал Додон.



Что касается переговорной повестки, то глава Молдовы считает необходимым сосредоточиться на выполнении договоренностей, достигнутых на последней встрече в расширенном формате в Вене в конце 2017 года. "С нашей стороны будет уделяться особое внимание решению восьми основных вопросов, включенных в пакет решений социальных и экономических проблем жителей с обоих берегов Днестра. Основа данных решений была заложена в ходе моей встречи с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским в январе 2017 года", - отметил президент.



На этой встрече стороны договорились сконцентрироваться на вопросах свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, признания документов, выдаваемых в непризнанной республике, а также блокирования связи.



Участники формата "пять плюс два" договаривались встречаться не реже шести раз в год, однако в 2017 году им удалось провести только одно заседание.

