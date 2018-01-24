Рабинович: Политики должны сделать всё возможное, чтобы «сшить» Украину и установить мир в стране

Умение слушать своих оппонентов, проявлять гибкость и уметь договариваться поможет сшить Украину, уверен народный депутат Украины Вадим Рабинович. Об этом лидер партии «За життя» заявил в своей авторской программе «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».



Политик подчеркнул, что поддерживает великолепные отношения и с «правыми», и с «левыми» политиками.



«Я хорошо общаюсь и с Ярошем (экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, – ред.), и с Медведчуком (лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, – ред.), и всегда говорю: мы все одна семья!.. Можно не разделять мнения кого-либо по конкретному вопросу, но это не должно стать причиной для вражды. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, но мы обязаны слушать друг друга и объединяться для преодоления проблем в государстве. Вячеслав Черновол когда-то правильно сказал: в Украине нет ни "бандеровцев", ни "москалей". Ярлыки нам навешивают политики, чтобы стравить друг с другом, а в это время нагло воровать», – подчеркнул Рабинович.



Способность договариваться, уверен парламентарий, поможет решить и внешнеполитические проблемы нынешней Украины.



«В нашу партию мы приглашаем всех, кто умеет слушать других и договариваться. Такой политики должны придерживаться и в высоких кабинетах. Если мы вынуждены вести диалог с Россией, значит нам нужен человек, который может достучаться до Кремля. Если мне нужно добиться расположения США, я обязан привлечь к работе компетентного переговорщика со Штатами», — пояснил свою позицию народный депутат.



Для того, чтобы «сшить» страну и привести ее к миру политики должны сделать всё возможное, убежден Вадим Рабинович.

