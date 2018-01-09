Мирослав Продан перевел на себя контрабандные потоки

И.о. Главы ГФС Мирослав Продан с начала 2018 года перевел на себя контрабандные потоки. Об этом рассказал источник в таможенной сфере.

По словам источника, реализуются контрабандные схемы через Сумскую и Днепровскую таможню.

Так, на Сумской таможне в период с 14.01.2018 по 22.01.2018 этими схемами государственному бюджету был нанесен ущерб в сумму 13 млн грн. (448 400 долл.США). К примеру, задействованное в схемах ООО "Климар", при оформлении контейнера с обувью № TEMU8045408, в товаросопроводительных документах и карго манифесте которого указано SHOES – "Обувь" в импортной декларации № UA805180/2018/1093 от 22.01.2018 заявило: клей, подставки, застежки, освежитель воздуха, ложки для обуви пластиковые с очень низкой таможенной стоимостью.

"Обуви там было заявлено всего 103 кг. При этом вышеперечисленных товаров вообще не было в контейнере. Размер платежей в бюджет был занижен на 595 тысяч гривен", - рассказал источник.

В общей сложности через Сумскую таможню за этот период прошло 23 подобных контейнера с высоколиквидным товаром: обувью, тканью, одеждой. А всего с ноября по январь ООО "Климар" растаможило более 140 контейнеров по такой схеме: ADMU4980633, ARKU8473818, ARKU8559064, BEAU4139115, BMOU5637760, BSIU2593751, BSIU2832440, BSIU9536054, CAIU7775780, CAIU8864304, CBHU8739529, CBHU9041297, CCLU6847083, CCLU6982519, CCLU7299209, CCLU9927578, CCLU9927834, CCLU9931011, CMAU4267962, CMAU5099689, CMAU5444933, CMAU7335546, CSLU6257977, CSNU4032691, CXDU1723160, CXDU1861811, CXDU1864240, CXDU2106219, CXDU2109120, CXDU2109558, CXDU2185028, CXDU2200190, CXDU2206326, CXDU2218878, CXDU2233770, CXDU2233954, DFSU3500702, DFSU3506547, DFSU3507137, DFSU3510064, DFSU7741713, DFSU7805206, DRYU4553115, DRYU9803963, ECMU8065854, ECMU9878015, FCIU3588808, FCIU7268607, FCIU8711134, FSCU8226863, FSCU8495250, FSCU9204051, FSCU9849359, GLDU3876831, GVCU9013310, GVCU9013500, MAEU9169880, MAEU9190980, MAGU5439773, MAGU5561816, MIEU0058407, MRKU2022213, MRKU2185859, MRKU2367679, MRKU3465793, MRKU4058895, MRKU4419679, MRKU4777517, MRKU4839780, MRKU5007207, MRKU5761011, MRKU5933949, MRKU6037422, MRKU6387729, MRSU3487481, MSKU0051338, MSKU0057167, MSKU1352212, MSKU4596721, MSKU4618944, MSKU4664699, MSKU4688155, MSKU4697898, MSKU4729450, MSKU4766638, MSKU4766793, MSKU4767634, MSKU8111789, MSKU8397477, MSKU8459521, MSKU9437614, OOCU6791830, OOLU9181566, PONU7634511, PONU7897890, SEGU4865280, TCLU8685136, TCNU1316093, TCNU2150279, TCNU2313530, TCNU2726261, TCNU2819338, TCNU4319671, TCNU4555384, TCNU4634945, TCNU5457660, TCNU5748048, TCNU6901911, TCNU7250692, TCNU8188420, TCNU8899578, TDRU4525386, TDRU4598865, TEMU6563460, TEMU8018871, TEMU8019245, TEMU8023348, TEMU8027641, TEMU8045408, TGBU5248546, TGCU5067500, TGHU6405908, TGHU6994937, TGHU8107224, TGHU8884733, TLLU4146303, TLLU4415130, UETU5108788, UETU9004884, UETU9004971, XINU8130341, YMLU8740162, ZCSU2603847, ZCSU8416988, ZCSU8498899, ZCSU8513967, ZCSU8517176, ZCSU8592009, ZCSU8708568, ZCSU8792959, ZCSU8813033, ZCSU9001034, ZCSU9007264, ZCSU9022150, ZCSU9023990.

Несколько меньшие масштабы наблюдаются пока на Днепровской таможне. Там с 09.01.2018 по 22.01.2018 по этой схеме успели оформить пока только 16 контейнеров с такой же высоколиквидной номенклатурой товаров (обувью, тканью), нанеся ущерб бюджету на сумму 8,5 млнгрн. (298 900 долл. США).

Осуществляются схемы в Днепре через фирмы-прокладки. Например, при оформлении контейнера, согласно декларации IM40ДЕ № UA110190/2018/500407 от 22.01.2018 ООО "ТОКАДА" были заявлены: подошвы, заклепки, резина для изготовления подошвы с очень низкой таможенной стоимостью. Однако фактически в контейнере была только обувь. Поэтому в бюджет поступило на 585 тыс. грн. меньше, чем должно было.

Интересно, что директором компании ООО "Токада" числится некий Роговой Александр Николаевич. Всего год назад человек под таким именем искал работу охранником с заработной платой 5,5 тыс. грн.. Этот же молодой человек является директором и другого предприятия – некого ООО "Голден кей", которое, по странному стечению обстоятельств, фигурирует в уголовном производстве № 32016040040000003, начатому по факту минимизации таможенных платежей в особо крупных размерах в период с 2014 по 2015 годы.

ООО "Токада" в рамках этой схемы растаможило контейнеры: CXDU2231890, BSIU9105150, BSIU9527432, CCLU9926015, CXDU2188006, GVCU9017763, MRKU4010000, DFSU7808530, EISU8025031.

Помимо ООО "Токада" в схеме задействовано ООО "Бруния". Эта компания растаможила таким же образом контейнеры: CXDU2193105, CAIU9010640, TEMU8020586, TGBU5491807, GVCU9013958, SEGU5779130, CBHU8558583, OOLU8169519.

"В Сумах и Днепре сейчас идет откровенный грабеж бюджета. Покрывает ситуацию лично Продан. Поэтому никто на ситуацию не реагирует", - добавил собеседник издания.

По его словам, ущерб в 22 млн. грн., нанесенный схемами Проданагосударству только за первые несколько недель января и только на двух таможнях, составляет лишь незначительный процент от всех реализуемых Проданом схем.

"С самого своего прихода на эту должностью он запускает все новые и новые схемы, построенные на коррупции. И в возмещении НДС, и в контрабанде, и в других сферах. Речь идет о десятках миллиардов гривен", - резюмировал источник.