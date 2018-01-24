Оборудование для ресторанов и кафе: расстоечный шкаф, конвекционная печь, льдогенератор

Любое заведение общественного питания должно иметь минимальный «джентельменский» набор профессиональное оборудование для кухни, включающее расстоечный шкаф, конвекционную печь, льдогенератор.



Расстоечный шкаф



Расстоечные шкафы незаменимы для пекарен и пиццерий. В них тесто доходит до нужных кондиций непосредственно перед выпечкой. В шкаф расстоечный помещают и ранее замороженные полуфабрикаты из теста на дрожжах для их подготовки к последующей тепловой обработке.



Для достижения оптимальных показателей насыщенности углекислым газом и пористости теста необходимо поддерживать определенные температурные параметры (до +30 °С) и влажность (75-85%).



Такая среда создается благодаря применению ТЭНов – они дают тепло и обеспечивают парообразование для повышения влажности. Расстоечные шкафы бывают различных размеров с количеством уровней от 8 до 16. Расстоечный шкаф и другое оборудование для ресторанов и кафе специалистами maresto.ua выбирается в зависимости от размеров заведения.



Конвекционные печи



Конвекционная печь – аналог духового шкафа, который отличается от своего технологического предшественника одинаковым уровнем нагрева по всему пространству камеры. Это исключает частичные подгорания.



Равномерный нагрев обеспечивается за счет постоянной циркуляции горячего воздуха. Пароконвекционная печь обеспечивает термическую обработку блюд с помощью горячего воздуха и пара. Сочетание пара и горячего воздуха позволяет устройству осуществлять большинство операций по тепловому приготовлению блюд.



Современный пароконвектомат позволяет готовить сразу несколько блюд, так как благодаря обволакиванию паром не происходит смешения запахов.



Одними из самых востребованных брендов на мировом рынке являются итальянские пароконвектоматы Unox. Также в числе лидеров немецкие производители Rational и Convotherm.



Льдогенератор



Генератор льда – аппарат, без которого невозможно представить себе работу современного бара, кафе или ресторана. Выбор моделей и производителей сегодня широк как никогда. Купить льдогенератор сегодня можно под любой запрос. Они отличаются размерами, системами охлаждения, способны производить бесформенный или формовой лед – кубиковый, пальчиковый, пирамодообразный, чешучайтый, гранулированный.



У нас широкую популярность получили льдогенераторы Brema. Итальянские машины работают с жесткой водой, а представленная линейка закрывает потребности не только общепита, но и других отраслей.



