В ВР хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение

Группа народных депутатов предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которые освободят чиновников от ответственности за получение состояния, происхождение которого они не могут пояснить, отмечают в неправительственной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Депутаты от правящей коалиции предлагают освободить чиновника от ответственности за получение или передачу других лицам состояния, происхождение которого он не может пояснить. В то же время привлекать потенциального коррупционера к ответственности можно будет только, если имущество приобретено незаконно", - сказано в сообщении организации, опубликованном на сайте во вторник.



Как поясняют в ЦПК, законопроект №7499 о внесении изменений в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины с целью приведения ее положений в соответствии с требованиями Конституции Украины отменит ответственность за незаконное обогащение.



"Ведь идея этой статьи Уголовного кодекса в том, что само по себе наличие у чиновника состояния, которое не соответствует его официальным доходам, – это прямой признак коррупции, а потому – самостоятельное преступление. Именно криминализация незаконного обогащения должна была обеспечить быструю идентификацию и наказание коррупционеров", - поясняет организация.



В ЦПК прогнозируют, что в случае принятия законопроекта многие громкие уголовные дела будут закрыты.



Между тем, организация напоминает, что уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году, это было одним из требований ЕС в рамках реализации плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ.



В нынешней редакции статья 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) гласит, что получение чиновником в собственность активов в значительном размере, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами, а также передача таких активов любому другому лицу карается лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.



Инициаторы законопроекта предлагают оставить такую же ответственность, но за "незаконное получение" чиновником в собственность активов в значительном размере.



Авторами законопроекта выступили народные депутаты из фракций "Народный фронт" (Владислав Данилин и Александр Кирш) и "Блок Петра Порошенко" (Геннадий Чекита и Андрей Шинькович).



В пояснительной записке отмечается, что действующее ныне положение ст. 368-2 Уголовного кодекса нуждается в изменении, поскольку не соответствует Конституции Украины, в частности, право на презумпцию невиновности.

