Украина упала в рейтинге инновационных экономик

В рейтинге инновационных экономик мира Innovation Index Украина опустилась на 46 место. Об этом во вторник, 23 января, сообщает Bloomberg. Рейтинг составлялся по семи критериям, среди которых количество технологичных публичных компаний, научный потенциал и так далее. Лидером рейтинга уже пятый год подряд остается Южная Корея. Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно.

Примечательно, что впервые за шесть лет США не вошла в первую десятку списка, заняв 11 место.



Последние три года Украина падает в рейтинге. Занимав в 2015 году 33 строчку, в 2016 году Украина опустилась на 41 место, а годом позже — на 42 место. Сейчас в списке Украина опережает лишь Кипр, Южную Африку, Иран и Марокко.



Ранее сообщалось, что Украина заняла 49 место среди 74 развивающихся стран согласно индексу инклюзивности экономического развития, который оценивает степень распространенности позитивных эффектов экономического роста на все слои населения.

