Толстой: резолюции ПАСЕ по Крыму не будут исполнены никогда

Украинские журналисты задали провокационные вопросы российским парламентариям, которые во вторник принимают участие в заседании специальной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако получили сдержанные ответы.



Репортеры из Украины обратились к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, когда те шли по коридору, направляясь к залу, где проходит заседание спецкомиссии по гармонизации органов Совета Европы (СЕ), которое в том числе посвящено поиску путей выхода из кризиса в отношениях России и ПАСЕ.



"Когда Россия здесь появится?" - поинтересовался один из журналистов. "Как только для этого будут условия, тогда и появится", - спокойно ответил Толстой.



"Когда будете выполнять резолюции по Украине?" - настаивал корреспондент. "Некоторые резолюции не будут выполнены никогда, и вы это прекрасно знаете", - объяснил ему Косачев. "Мы любим Украину", - заверил со своей стороны Толстой.



Затем представители украинских СМИ поинтересовались, когда российские войска покинут Украину. "Не надо таких вопросов. Российских войск нет на территории Украины и не было никогда", - напомнил вице-спикер Госдумы. В ответ на последовавший вопрос об "аннексии Крыма" он подчеркнул, что полуостров - "это часть России, это решение народа Крыма, принятое на референдуме".

