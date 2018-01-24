Кабмин ждет от "Нафтогаза" формирования полноценного рынка газа в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" определил ключевые задачи по реформированию компании, в частности, продолжение наращивания добычи газа и аудит НАК.



"Среди них (задач) - продолжение наращивания добычи газа и ускорение процесса анбандлинга НАК, формирование полноценного рынка газа в Украине. Правительство ожидает от наблюдательного совета обеспечения проведения фундаментального аудита компании, а также оценку предложения стратегии развития и финансового плана компании", - сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи.



Гройсман подчеркнул: "У нас есть задачи, которые перед нами стоят, и теперь мы должны сформировать инструменты их выполнения".



В конце ноября 2017 года правительство Украины сформировало новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", в состав которого вошли 3 представителя государства и 4 независимых члена.

