Из Польши вышлют 62 украинских заробитчан-нелегалов





Польские пограничники планируют выслать из страны 62 украинца за нелегальное трудоустройство. Об этом сообщает "Польское радио".



По словам пресс-секретаря Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуша Сеницкого, агентство временной занятости в Люблине устраивало иностранцев без необходимых разрешений и договоров.



Вместе с украинскими гражданами вышлют одного гражданина Молдовы.



Сообщается, что указанные иностранцы, по решению пограничной службы, должны покинуть территорию Польши, а против владельца фирмы в суд направлено соответствующее исковое заявление.



Как сообщалось, в Польше боятся вспышки туберкулеза из-за украинских заробитчан.



Напомним, в Польше подсчитали, что только 5 украинцев из сотни заробитчан - "белые воротнички". 70% украинцев работает на заводах и строительных площадках на тех участках, где не требуется высокая квалификация или профессиональные знания.



