Россия заплатит взнос в Совет Европы, когда полностью вернется к работе в ПАСЕ

Россия заплатит свой взнос в Совет Европы (СЕ), когда вернется к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой после заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы.



"Тогда, когда вернется к работе [в ПАСЕ]", - сказал Толстой отвечая на вопрос о сроках платежей РФ в СЕ. "Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим", - добавил он.



Как подчеркнул вице-спикер Госдумы, возвращение российской делегации в ПАСЕ по-прежнему возможно только после внесения изменений в регламент ассамблеи. "Россия может вернуться в ПАСЕ тогда, когда будет отменено дискриминационное положение регламента, которое позволяет лишать права голоса национальную делегацию. Пока этого не случится, Россия к работе ассамблеи не вернется", - сказал Толстой.



Комментируя возможность приостановки членства России в Совете Европы в случае, если Москва два года подряд не будет уплачивать взносы, парламентарий подчеркнул, что это правило не является абсолютным.



"[Вопрос о приостановке членства РФ] может рассматриваться, может не рассматриваться. Я хочу вам сказать, что Россия - самая большая страна Европы, население - 150 млн человек, без России никакой Европы и никакой Парламентской ассамблеи Совета Европы быть не может. Поэтому вне зависимости от того, каким образом и когда будут приняты технические решения по финансированию организации, Россия была, есть и будет полноправным участником всех диалогов, которые касаются Европы и будущего континента", - отметил Толстой.



Он также заверил, что Россия настроена на дальнейший конструктивный диалог с коллегами по ПАСЕ, рассчитывая в конечном итоге выйти из нынешнего кризиса в отношениях. "Мы будем вместе с нашими коллегами на равноправной основе работать над теми предложениями, которые высказаны господином [председателем ПАСЕ Микеле] Николетти в докладе по гармонизаций отношений в ассамблее", - сказал вице-спикер Госдумы.



"Россия - это страна, которую невозможно поставить в изоляцию, которую никто никогда не заставит поступиться своими национальными интересами, это страна, которой принадлежит XXI век", - заключил он.



Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.



В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.



11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году и не поедет "на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе".



Вместе с тем с рабочей поездкой в Страсбург на время нынешней сессии ПАСЕ отправились вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Во вторник российские парламентарии приняли участие в заседании специальной комиссии по гармонизации органов СЕ, которое в том числе было посвящено поиску путей выхода из кризиса в отношениях России и ПАСЕ. Эта комиссия была создана после консультаций в Президентском комитете ПАСЕ с участием законодателей РФ в конце 2017 года. Тогда европейские коллеги выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Россией и разрешении спорных вопросов, которые мешают работе российской делегации в Парламентской ассамблее.

