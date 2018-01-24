Ирина Геращенко обвинила Венгрию в территориальных претензиях к Украине

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила ряд венгерских политиков в "скрытых территориальных претензиях" из-за поддерживаемой ими в ОБСЕ идеи развития языков нацменьшинств.



Свои претензии Геращенко изложила в Facebook.



По ее мнению, Украина обязана поддерживать и демонстрировать политику протекционизма для единственного государственного языка.



"Считаю очень опасным, когда для внутриполитических целей, для мобилизации своего внутреннего электората политики используют такие деликатные темы, как язык, защита культурных и гуманитарных потребностей меньшинств и пытаются навязать свою повестку дня другим", - заявила в отношении представителей Венгрии Ирина Геращенко, назвав их идеи "опасными игрищами".



Отметим, что ранее венгерские политики назвали автономию - лучшей реализацией потребностей национальных меньшинств.



Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе".



Украина фигурирует в докладе депутата ЕНП от Венгрии Розы Гоффманн, которая представляла проект. В пояснительной записке к резолюции Гоффман говорит, что Украина не выполняет свои международные обязательства и стандарты Совета Европы в отношении языков нацменьшинств.



А глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявил, что Украина должна найти баланс относительно уровня использования и владения украинского языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе.

