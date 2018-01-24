Порошенко подписал представление об избрании новых членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подписал представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Соответствующий документ украинский лидер подписал во вторник на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием. "Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Глава государства также "подписал письмо об освобождении с должности членов ЦИК в связи с окончанием срока их полномочий".



Спикер Рады, в свою очередь, сообщил, что безотлагательно даст поручение о подаче новых кандидатур на спецпроверку, которая занимает 15 дней. Он также добавил, что даст поручение профильному комитету парламента рассмотреть представление, "чтобы уже в феврале выйти на положительное решение обновить ЦИК" путем голосования в Раде.



Украинские эксперты отмечают, что Порошенко намерен обновить состав ЦИК до президентских и парламентских выборов в стране, чтобы получить контроль над 8 из 15 мест. Согласно избирательному законодательству Украины, решение в комиссии принимаются большинством голосов от ее состава, то есть восьми членов в ЦИК достаточно для принятия любого решения. Для проведения заседания ЦИК необходимо, чтобы на нем присутствовали две трети ее состава - то есть 10 членов.



Нынешний состав Центризбиркома был утвержден в 2007 году, председателем тогда был назначен Владимир Шаповал, ставленник экс-президента Виктора Ющенко, но большинство в комиссии получили представители Партии регионов. Такая ситуация просуществовала вплоть до июля 2013 года, когда Шаповал был отправлен на пенсию, а председателем ЦИК стал лояльный к экс-президенту Виктору Януковичу Михаил Охендовский. Поскольку, согласно закону, члены ЦИК назначаются на семь лет, то в июне 2014 года встал вопрос об изменении почти всего ее состава. Однако Центризбирком до сих пор не изменили.

