Коболев: закупка "Нафтогазом" 4 млрд куб. м газа у "Газпрома" является обязательной

Закупка НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб. м природного газа в 2018 году у ПАО "Газпром" является обязательным условием выполнения решения Стокгольмского арбитража и на сегодня выгодна с точки зрения коммерции, напомнил глава компании Андрей Коболев в эфире "5 канала" во вторник вечером.



"Минимальный объем, который мы обязаны купить по новому контракту – это 4 млрд куб. м. Цена – ниже той цены, по которой мы получаем (газ - ИФ) по европейскому направлению… Решение о покупке (у "Газпрома" - ИФ) является как логичным, так и обязательным", - сказал он.



По его словам, сниженный Стокгольмским трибуналом минимальный годовой объем закупки газа по контракту с Газпромом с 41,6 млрд куб. м до 4 млрд куб. м не превысит 50% потребностей Украины в импорте в ближайшие два года действия контракта.



А.Коболев отметил, что уход Украины от импорта природного газа возможен только при условии наращивания внутренней добычи газа. "Для того чтобы снять вопрос импорта газа с обсуждения, для того чтобы удешевить стоимость газа для украинских потребителей необходимо сбалансировать наше потребление и добычу газа", - сказал он.



"Именно поэтому так важно обсуждать не только контракт на импорт, но и что происходит в направлении добычи газа. Имеют ли возможность как государственные, так и частные компании инвестировать? Какая ситуация с разрешительной системой? Это важный аспект, который через два года позволит нам сказать, что вопрос импорта газа уже в принципе не стоит", - добавил глава он.



При этом глава "Нафтогаза" снова подверг критике действия по блокированию выдачи ПАО "Укргазвыдобування" новых лицензий и изъятию Госгеонедр по обращению Полтавского облсовета трех лицензий у "Нафтогаза", что мешает группе наращивать добычу украинского газа запланированными темпами для ухода от его импорта.



Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в середине января сообщил о готовности возобновить покупку природного газа у "Газпрома" уже в I квартале 2018 года при условии оперативной имплементации сторонами решения Стокгольмского арбитража.



Позднее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании парламента заявил, что финансовый план "Нафтогаза" (который еще не утвержден - ИФ) на 2018 год не учитывает возможности закупки газа у российского "Газпрома".



Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.



Добыча газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 825,3 млн куб. м. В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 243,7 млн куб. м (+4,4% к 2016-му), ПАО "Укрнафта" – 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), другими компаниями – 4 млрд 480,2 млн куб. м (+9,6%).

