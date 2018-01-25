Создан управляемый силой мысли экзоскелет для руки

Создан управляемый силой мысли экзоскелет для руки

Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработала легкий экзоскелет для руки, управляемый при помощи мозговых импульсов, который может помочь людям с ограниченными возможностями. Краткое описание устройства было опубликовано на сайте EPFL.

Разработка швейцарских ученых включает в себя мягкий ЭЭГ-шлем с электродами, фиксирующими мозговые импульсы, управляющий блок с моторами, который размещается на груди пациента, и пять подключенных к нему металлических кабелей-сухожилий, которые тянутся вдоль руки и при помощи липучек крепятся к внешней стороне пальцев, оставляя ладонь свободной.

По словам исследователей, чтобы надеть на пациента все элементы системы и подготовить экзоскелет к работе, требуется всего несколько минут, а отличительной особенностью разработки является ее исключительно малый вес. Кроме того, система поддерживает разные способы управления в зависимости от особенностей пользователя. Например, экзоскелетом можно управлять движениями глаз или при помощи смартфона с поддержкой голосовых команд.

Видеоролик, демонстрирующий экзоскелет в действии, был опубликован на YouTube-канале EPFL.

К настоящему времени экзоскелет успешно испытали на пациентах, перенесших инсульт и травмы спинного мозга. Теперь исследователи намерены усовершенствовать систему, чтобы экзоскелет можно было использовать для реабилитации и при выполнении домашних дел. О возможных сроках выхода разработки на рынок не сообщается.