Создан управляемый силой мысли экзоскелет для руки

Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработала легкий экзоскелет для руки, управляемый при помощи мозговых импульсов, который может помочь людям с ограниченными возможностями. Краткое описание устройства было опубликовано на сайте EPFL.



Разработка швейцарских ученых включает в себя мягкий ЭЭГ-шлем с электродами, фиксирующими мозговые импульсы, управляющий блок с моторами, который размещается на груди пациента, и пять подключенных к нему металлических кабелей-сухожилий, которые тянутся вдоль руки и при помощи липучек крепятся к внешней стороне пальцев, оставляя ладонь свободной.



По словам исследователей, чтобы надеть на пациента все элементы системы и подготовить экзоскелет к работе, требуется всего несколько минут, а отличительной особенностью разработки является ее исключительно малый вес. Кроме того, система поддерживает разные способы управления в зависимости от особенностей пользователя. Например, экзоскелетом можно управлять движениями глаз или при помощи смартфона с поддержкой голосовых команд.



Видеоролик, демонстрирующий экзоскелет в действии, был опубликован на YouTube-канале EPFL.



К настоящему времени экзоскелет успешно испытали на пациентах, перенесших инсульт и травмы спинного мозга. Теперь исследователи намерены усовершенствовать систему, чтобы экзоскелет можно было использовать для реабилитации и при выполнении домашних дел. О возможных сроках выхода разработки на рынок не сообщается.







