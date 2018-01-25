Новый тест позволит выявить 8 видов рака

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса разработали тест для точной диагностики рака. Он называется CancerSEEK. Тест поможет обнаружить рак на ранних стадиях. Ученые уже провели исследование с участием 1500 человек, страдающих от рака, сообщает Medical News Today.



У участников исследования были опухоли без метастазов. С помощью теста специалисты смогли выявить 70% онкологических заболеваний с разной точностью (от 33% - для рака молочной железы до 98% - для рака яичников). Точность диагностики 5 видов рака, для выявления которых на данный момент нет скрининг-тестов, составляла от 69 до 98%.



Кроме того, благодаря тесту ученые смогли определить местоположение опухолей у 83% пациентов. По словам исследователей, специфичность теста - больше 99%. В ходе проверки 812 здоровых взрослых было получено всего 7 ложноположительных результатов. В основе теста лежит поиск биомаркеров - 16 мутаций и 8 белков, связанных с 8 видами рака (молочной железы, легких, кишечника, яичников, печени, желудка, поджелудочной железы и пищевода).

