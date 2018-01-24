Нефть Brent подорожала до 70 долларов за баррель

К вечеру вторника, 23 января 2018 стоимость североморской нефти сорта Brent превысила $70 за баррель.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржевых торгов.



По состоянию на 18:08 по Киеву цена барреля нефти Brent находилась на уровне $70,06 за баррель. Это на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



При этом мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятигодичные значения.



"У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятигодичными значениями. Нам нужно продолжать работу", - отметил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.



Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему значению за последние 5 лет является основной целью соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти.

