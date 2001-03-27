Кажется, мы вымираем...
Прочитал очень странную новость о том, что, несмотря на рост естественной убыли населения Украины в количестве 189,4 тыс. человек за прошлый год, наша процветающая страна фиксирует положительное миграционное сальдо: выехавших меньше, чем “понаехавших”. В итоге мы вышли на цифру 42,4 млн. официальных жителей, которая явно недостоверна и занижена, потому что переписи населения не было уже 17 лет. Решил глянуть, что пишет об этом Интернет, и прочитал, что, по версии Института демографии НАНУ, к 2050-му нас будет только 30 миллионов.
Не знаю, как вас, а меня напрягает термин “убыль населения”, который просто обожает наш Госстат. У него все четко: в январе-ноябре 2017 года в Украине родилось 336,5 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 365,5 тыс. детей. За 11 месяцев была зафиксирована естественная убыль 189,4 тыс. человек, тогда как за январь-ноябрь 2016 года население сократилось только на 164,2 тыс. человек.
Число приехавших в Украину на почти 7,9 тыс. человек больше уехавших и превысило статистику за аналогичный период 2016 года, когда этот показатель (разница уехавших и приехавших) составил 7 618 человек. Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения Антитеррористической операции.
Отдышался. Вытер пот. Задумался. Во-первых, решил поискать, из каких краев к нам идет приток миграции. Свежей статистики не нашел, но по данным за 2015 год картина такая. Всего в Украину официально иммигрировало 2314 граждан из других стран. Больше всего к нам переезжали граждане России и Молдовы (понятно, что это в основном семейные причины и браки), Китая, Турции, Индии, Литвы, Вьетнама, Израиля (опять семейные), Ирака и Сирии,
В частности, как сообщили в Госстате, на 1 января 2016 года Украина приняла более полутысячи россиян (587 человек), 381 гражданина Молдовы, 267 китайцев, 234 турка и 119 жителей Индии. Это те, кто официально зарегистрировались тут и получили все легальные документы на жительство.
Украинское гражданство – несколько иная тема. За 2017 год гражданство нашей страны предоставлено 969 иностранцам (891 взрослый и 11 детей) и 67 беженцам (все взрослые), среди которых больше всего выходцев из Сирии и России – 155 и 139 соответственно.
Также в 2017-м гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 – Афганистана (50 из них беженцы) и 80 лиц без гражданства (т.е. апатриды – братья Саакашвили по несчастью), 55 – Молдовы, 47 – Ирана, 36 – Узбекистана, 27 – Грузии, по 25 – Ирака и Ливана, 24 – Иордании, 20 – Азербайджана, 15 – Египта, 15 – Нигерии, 14 – Беларуси, 12 – Пакистана, 10 – Туркменистана.
Кроме того, в 2017-м было предоставлено гражданство Украины 7 гражданам Судана, по 6 – Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 – Ямайки и Вьетнама, по 4 – Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 – Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Йемена, по 2 – Бразилии, Конго, Кот-д'Ивуара, Израиля и Палестины.
По состоянию на конец 2016 года наша официальная численность составила 42 млн. 584,5 тыс. человек, что на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года. На 1 декабря 2017 года уже 42 млн. 403 тыс. человек. Для сравнения, по данным всеукраинской переписи 2001 года, численность населения Украины составила 48 млн. 457 тыс. лиц
Только хотел написать, что найдите мне хоть одного гражданина Британии, Франции, США, Канады или, на худой конец, Италии с Испанией, кто отказался от своего паспорта в пользу нашего, и... Нашел! В прошлом году гражданами Украины стали по одному гражданину США, Литвы, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды, Либерии, Мавритании, Того, Камеруна, Гернси и один беженец из Северной Кореи.
Согласитесь, самая большая интрига: кто тот единственный американец, который наряду с молдаванами, египтянами, нигерийцами и афганцами предпочел Украину Соединенным Штатам? Как минимум официально. Может, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун? Или кто-то вроде нее?
К слову, не вижу почему-то внушительной статистики по грузинам. Может, все они получили гражданство еще в 2014-2015 гг., пока были лучшими друзьями “королевского двора”? А сейчас настало время с этим гражданством расставаться и топать восвояси. Кто не дотопает сам, того мы на паром и в родной Поти?!
Так что дела с миграцией у нас мрачные, даже на первый взгляд. Наши люди уезжают. Афганцы с сирийцами приезжают. Граждане цивилизованного мира тоже приезжают, но как-то слишком редко. Да и что им тут делать?
Туристических мест у нас, мягко говоря, поменьше, чем в некоторых других уголках планеты. За наркотики, даже легкие, и за “организацию борделей” предусмотрен тюремный срок. То есть как площадка для развлечений мы тоже не очень подходим. Зарплаты ниже, чем в некоторых странах Латинской Америки и Африки. Поэтому на работу в Украину иностранцы не ломятся, своих сотрудников командируют западные учреждения, неправительственные организации и транснациональные корпорации
Многие потом говорят, что им тут все нравится и они всем довольны. А кому-то не везет. Помните скандал, когда на столичном Майдане Независимости 4 ноября разбили лицо 40-летнему секретарю посольства США в Украине Омару Карденти? Пострадавший шел в направлении заведения быстрого питания в наушниках, слушая музыку. Его ударили напротив здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.
А совсем недавно, тоже в сердце Киева, у Михайловского собора на Трехсвятительской улице, трое неизвестных избили британского хипстера с фиолетовыми волосами, якобы за нестандартный внешний вид. Что этот пацан тут забыл, не знаю. Может, действительно, хотел увидеть Софию Киевскую и прочие наши архитектурные сокровища. Но в итоге его вояж окончился в полиции, где не оказалось англоговорящих сотрудников. Слава полицейской реформе!
На этом, думаю, тему въездной миграции можно закрыть. С ней все более-менее понятно. Вернемся к вопросу “естественной убыли” здешних аборигенов. То есть нас с вами. Судя по статистике, процесс этот идет неуклонно и безвозвратно. По графику, как говорят в метро, “розрахованому по секундах”.
По состоянию на конец 2016 года наша официальная численность составила 42 млн. 584,5 тыс. человек, что на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года. На 1 декабря 2017 года уже 42 млн. 403 тыс. человек. Для сравнения, по данным всеукраинской переписи 2001 года, численность населения Украины составила 48 млн. 457 тыс. лиц.
С 2001 года по сегодняшний день демография изменилась в корне. Да, рожать стали больше, чем в 1990-х годах. И главным образом потому, что были введены повышенные выплаты для детей. Но умирать тоже стали больше. А еще больше стали уезжать. Причем большинство мигрантов – трудовых, семейных и прочих – не фиксируют это официально
Впрочем, слово “сравнение” тут применять некорректно. Нечего сравнивать. Мы не можем сопоставлять более-менее точные данные всеукраинской переписи с гипотетическими подсчетами Госстата, ничем не подтвержденными, кроме их сомнительной методики расчетов. Поэтому прямо скажем: сколько нас сейчас, достоверно не знает никто. "Нормальные страны" проводят перепись раз в десятилетие. В Украине это постоянно откладывалось и, наконец, запланировано на 2020 год.
С 2001 года по сегодняшний день демография изменилась в корне. Да, рожать стали больше, чем в 1990-х годах. И главным образом потому, что были введены повышенные выплаты для детей. Но умирать тоже стали больше. А еще больше стали уезжать. Причем большинство мигрантов – трудовых, семейных и прочих – не фиксируют это официально. Согласно оценкам Международной организации миграции, около 40% украинцев, работающих за границей, делают это без официального оформления.
Госстат тем временем считает граждан по месту регистрации. То есть они считают и тех, кто уже давно выехал с Украины, но прописан тут. Это очень удобно для статистики, поскольку многие на самом деле не выписываются из своих или родительских квартир, а просто сдают их в аренду. Легально прописан Иваненко, нелегально проживает семья Салтыбаевых, Иваненко учитывают, Салтыбаевых нет. Вот вам и достоверность статистики.
Еще труднее избавиться от украинского гражданства. Я когда-то об этом писал в статье “Украинское гражданство: попробуй, откажись!” на примере своего одноклассника. Суть такая. Мой друг, еще будучи студентом консерватории, выиграл престижный международный конкурс; принял предложение играть в симфоническом оркестре в Европе, женился на австрийской скрипачке. Стал счастливым отцом троих детей. И в конце концов получил гражданство Австрии.
Как человек законопослушный, почти европеец, он пошел в украинское посольство и спросил, как ему сдать наш паспорт. Ибо двойное гражданство украинским законодательством не предусмотрено. На что ему ответили, что изменение гражданства упрощается лишь при наличии между государствами двусторонних соглашений, предусматривающих автоматическое прекращение подданства одного и обретение подданства другого. Но такие соглашения у нас заключены с... Грузией, Кыргызстаном и Таджикистаном. Австрия в число «счастливчиков» не попадает.
“Как мне быть?”, - спросил талантливый музыкант у сотрудников посольства. Те великодушно открыли закон Украины «О гражданстве Украины» и «Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений», утвержденный Указом президента Украины №215 от 27.03.2001 года. И сообщили с нескрываемой радостью в голосе, что отказаться от гражданства Украины НЕВОЗМОЖНО. Прекратить – можно. Но исключительно в случае выхода из гражданства или же в связи с его утратой.
Дальше мой друг спросил, как ему потерять гражданство или выйти из него. И узнал, что выход осуществляется по обоюдному согласию гражданина и государства. Если гражданин хочет, а государство нет, то ничего не выйдет. И быть ему в правоотношениях с Украиной ее гражданской собственностью: платить налоги, служить в армии (моему герою – музыканту, кстати, тоже пришла в 2015-м повестка с шансом отправиться на гастроли в зону АТО).
Не удивлюсь, что в том будущем, до которого мы с вами, увы, не доживем, на наших бескрайних полях будут работать... негры. Почти как в Америке в XIX веке. Думаете, это фантастика, смешанная с истерикой? Нет, дорогие мои, это статистика, по которой мы планово вымираем. Довольно быстрыми темпами...
Все это я детально рассказываю к тому, что избавиться от гражданства Украины так же трудно, как от хронического псориаза. А для статистики радость, поскольку это позволяет фиксировать дополнительные “мертвые души” и корректировать процент “убыли”.
Но даже такие изощренные хитрости помогают мало. В январе-ноябре 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 336,5 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 365,5 тыс. детей. При этом с начала 2017 года в Украине умерли 525,8 тысяч. То есть на 100 умерших украинцев в среднем приходится 64 новорожденных. Другими словами, статистические данные свидетельствуют о преобладании смертности над рождаемостью.
К чему это в итоге приведет? К тому самому – к вымиранию. И такой прогноз уже сделал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ). По его мнению, население Украины к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн. человек – до 30 млн. человек.
Кстати, прогнозы украинских ученых мало в чем расходятся с прогнозами, например, ООН. Там полагают, что к 2050 году «по среднему варианту» в Украине будут проживать 35 млн. человек, а если свершится чудо и рождаемость резко повысится – 39 млн. Есть еще и прогноз по т.н. «низкому варианту» (если будет все совсем плохо) – 31 млн. А ведь в 1991 году нас было 51,6 млн. человек. Скоренько мы убываем, не правда ли?
Сейчас спросите: где выход? Вообще-то, традиционно выход там же, где вход. Но мы не можем вернуться в 1991-й. История не знает сослагательного наклонения. А машина времени до сих пор не изобретена ни Илоном Маском, ни кем-либо другим. И вряд ли такое чудо когда-либо появится. Поэтому исходим из реальности.
Что будет, когда наше население сократиться до 30 млн. человек? Вопрос, конечно, интересный. Особенно в плане земли и свободного рынка земли, к которому нас активно подталкивают иностранцы. Как сказал кто-то из “икспердов”: “Украина достаточно привлекательна для мигрантов. В перспективе мы можем стать не страной выезда, а страной назначения для мигрантов, особенно если будем больше интегрироваться в ЕС”.
“Отличная” новость. А кто чаще всего приезжает в Украину? Граждане сильно недоразвитых стран (перечень читай выше). До недавнего времени ввиду исторической, географической общности часть дополнительного населения поставляла Россия. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что даже при заключении браков не они к нам едут, а мы к ним. Не говоря уже о других факторах, включая трудовую миграцию.
Поэтому не удивлюсь, что в том будущем, до которого мы с вами, увы, не доживем, на наших бескрайних полях будут работать... негры. Почти как в Америке в XIX веке. Думаете, это фантастика, смешанная с истерикой? Нет, дорогие мои, это статистика, по которой мы планово вымираем. Довольно быстрыми темпами...