Кажется, мы вымираем...

Прочитал очень странную новость о том, что, несмотря на рост естественной убыли населения Украины в количестве 189,4 тыс. человек за прошлый год, наша процветающая страна фиксирует положительное миграционное сальдо: выехавших меньше, чем “понаехавших”. В итоге мы вышли на цифру 42,4 млн. официальных жителей, которая явно недостоверна и занижена, потому что переписи населения не было уже 17 лет. Решил глянуть, что пишет об этом Интернет, и прочитал, что, по версии Института демографии НАНУ, к 2050-му нас будет только 30 миллионов.



Не знаю, как вас, а меня напрягает термин “убыль населения”, который просто обожает наш Госстат. У него все четко: в январе-ноябре 2017 года в Украине родилось 336,5 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 365,5 тыс. детей. За 11 месяцев была зафиксирована естественная убыль 189,4 тыс. человек, тогда как за январь-ноябрь 2016 года население сократилось только на 164,2 тыс. человек.



Число приехавших в Украину на почти 7,9 тыс. человек больше уехавших и превысило статистику за аналогичный период 2016 года, когда этот показатель (разница уехавших и приехавших) составил 7 618 человек. Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения Антитеррористической операции.



Отдышался. Вытер пот. Задумался. Во-первых, решил поискать, из каких краев к нам идет приток миграции. Свежей статистики не нашел, но по данным за 2015 год картина такая. Всего в Украину официально иммигрировало 2314 граждан из других стран. Больше всего к нам переезжали граждане России и Молдовы (понятно, что это в основном семейные причины и браки), Китая, Турции, Индии, Литвы, Вьетнама, Израиля (опять семейные), Ирака и Сирии,



В частности, как сообщили в Госстате, на 1 января 2016 года Украина приняла более полутысячи россиян (587 человек), 381 гражданина Молдовы, 267 китайцев, 234 турка и 119 жителей Индии. Это те, кто официально зарегистрировались тут и получили все легальные документы на жительство.



Украинское гражданство – несколько иная тема. За 2017 год гражданство нашей страны предоставлено 969 иностранцам (891 взрослый и 11 детей) и 67 беженцам (все взрослые), среди которых больше всего выходцев из Сирии и России – 155 и 139 соответственно.



Также в 2017-м гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 – Афганистана (50 из них беженцы) и 80 лиц без гражданства (т.е. апатриды – братья Саакашвили по несчастью), 55 – Молдовы, 47 – Ирана, 36 – Узбекистана, 27 – Грузии, по 25 – Ирака и Ливана, 24 – Иордании, 20 – Азербайджана, 15 – Египта, 15 – Нигерии, 14 – Беларуси, 12 – Пакистана, 10 – Туркменистана.



Кроме того, в 2017-м было предоставлено гражданство Украины 7 гражданам Судана, по 6 – Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 – Ямайки и Вьетнама, по 4 – Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 – Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Йемена, по 2 – Бразилии, Конго, Кот-д'Ивуара, Израиля и Палестины.



По состоянию на конец 2016 года наша официальная численность составила 42 млн. 584,5 тыс. человек, что на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года. На 1 декабря 2017 года уже 42 млн. 403 тыс. человек. Для сравнения, по данным всеукраинской переписи 2001 года, численность населения Украины составила 48 млн. 457 тыс. лиц



С 2001 года по сегодняшний день демография изменилась в корне. Да, рожать стали больше, чем в 1990-х годах. И главным образом потому, что были введены повышенные выплаты для детей. Но умирать тоже стали больше. А еще больше стали уезжать. Причем большинство мигрантов – трудовых, семейных и прочих – не фиксируют это официально

Не удивлюсь, что в том будущем, до которого мы с вами, увы, не доживем, на наших бескрайних полях будут работать... негры. Почти как в Америке в XIX веке. Думаете, это фантастика, смешанная с истерикой? Нет, дорогие мои, это статистика, по которой мы планово вымираем. Довольно быстрыми темпами...