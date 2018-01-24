Сэр Энтони Бивор критикует украинский запрет книги «Сталинград»

Военный историк сэр Энтони Бивор (Anthony Beevor), одна из книг которого была запрещена на Украине, призывает политиков выступить против цензуры.

Украина запретила ввоз на свою территорию его вышедшего в 1998 году бестселлера «Сталинград» наряду с еще 24 различными книгами, содержание которых было признано «антиукраинским».

Работу Бивора, посвященную одной из битв Второй мировой войны, обвинили в этом из-за нескольких абзацев, в которых утверждается, что украинские ополченцы по приказам СС убивали еврейских детей.



Глава управления лицензирования и контроля над распространением печатной продукции Гостелерадио Украины Сергей Олейник утверждает, что эти утверждения не доказаны и основываются на ненадежных материалах советской тайной полиции.



Между тем, автор в своем интервью журналу The Bookseller подчеркнул, что он использовал «не советские источники, а совершенно надежные германские источники» — в частности, книгу выступающего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта (Helmut Groscurth), излагавшего то, что он видел своими глазами.



Бивор назвал этот запрет «нелепым», а позицию украинских властей — «абсолютно неразумной». «[Олейник] показательно забил мяч в свои ворота, — считает он. — На Украине многих тоже возмущает, что власть начала запрещать книги».



«В ответ на это можно делать только одно — протестовать как можно громче. Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории, но боюсь, что переписывание истории стало теперь встречаться все чаще и чаще — и не только со стороны диктатур».



Бивор добавил, что он полагает «долгом ученых и историков бороться с этим и пресекать использование "истории" в качестве формы патриотизма или для поддержки определенны определенных политических позиций».



За отмену запрета уже высказались украинская Комиссия по правам человека, министр иностранных дел Канады и британское посольство в Киеве.

«Я боюь, что борьба займет некоторое время, но остается надеяться, что политики выступят в защиту открытости и будут всеми силами бороться с цензурой», — заявил историк.

