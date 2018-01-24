Парубий дает показания в суде о госизмене Януковича
Оболонский районный суд Киева допрашивает председателя Верховной Рады Андрея Парубия в качестве свидетеля обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер парламента, который после Революции Достоинства занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в среду утром прибыл в суд для дачи показаний.
Перед началом допроса А.Парубия адвокаты В.Януковича хотели присоединить к материалам дела видеозаписи с участием спикера, на которых он говорит об обстоятельствах событий на Майдане, в частности, убийств активистов.
При этом прокурор Максим Крым отметил, что в данном процессе В.Янукович не обвиняется в гибели людей на Майдане, поэтому данные материалы не имеют отношения к этому делу.
Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и приступил к допросу А.Парубия.
В начале допроса спикер парламента сказал, что никогда лично не контактировал с В.Януковичем.
А.Парубий также считает, что экс-президент находился под влиянием властей Российской Федерации и еще подписанием в 2010 году Харьковских соглашений положил начало будущей агрессии РФ против Украины.
В рамках данного судебного процесса уже допрошены бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, полковник Вооруженных сил Украины Юлий Мамчур, бывший и.о.