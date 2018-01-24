Нефть дешевеет из-за информации о неожиданном росте запасов в США

В среду, 24 января, мировые цены на нефть начали снижаться из-за сообщения о росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Так в среду утром стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 69,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 64,45 доллара за баррель.



Информацию о росте запасов нефти в США обнародовал Американский институт нефти.



По данным института, запасы нефти в стране выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона, а дистиллятов - снизились на 1,3 миллиона. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 миллиона баррелей.



На прошлой неделе Институт нефти сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 миллиона баррелей.



Теперь аналитики ожидают данных по запасам нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду.

