Контрабандист Альперин устроил войну с конкурентами и ГФС

Одесский контрабандист Вадим Альперин пытается восстановить свой бизнес, его компании вновь везут на таможню ткани, обувь и сумки. Об этом сообщает сайт журналистских расследований Alperin.news, посвященный деятельности «короля контрабанды».

«Вадиму Альперину, похоже, удалось пережить самый непростой период своей биографии. Король контрабанды вышел под залог и вновь занялся любимым делом. Украинская Фемида и правоохранители в очередной раз продемонстрировали слабость в борьбе с альперинской теневой империей. Пока вся страна отдыхала, наслаждаясь новогодними каникулами, «королевские» компании начали вновь атаковать таможню. К примеру, Альперин вернул в дело своего старого проверенного импортера – ООО «ФІНСЕРВІС ПРОМ». Компания начала работу в лучших традициях альперинских схем, пытаясь декларировать все товары по одной, заниженной цене. Понятно, что задекларированная Альпериным стоимость тканей – это лишь его «хотелки». И заявленная стоимость таможенниками корректируется до реальной. Но в дело как всегда могут включиться верные Альперину судьи Одесского окружного административного суда. Вся команда Альперина и поныне на своих местах – глава суда Олег Глуханчук и его партнеры – Константин Ефименко и Михаил Кравченко. Даже НАБУ не удалось ничего с ними сделать», - сообщает интернет-издание.

По информации расследователей, пока длилась эпопея с арестом Альперина, многие компании начали возить ткани, обувь и сумки, в обход «альперинских» структур. Таможне наконец-то удалось поставить всех в равные условиях. Поставщики и торговые сети стали работать без посредников в лице «минимизаторов». Установились цивилизованные правила игры – никто не занижает (декларируемая стоимость не отличается от индикативов, установленных таможней), но и никто не платит «налог» Альперину, его судьям и силовикам.

К примеру, в период новогодних праздников китайские ткани также активно возили импортеры из Сум и Днипра. Сумское ООО «Тексім Груп» с 29 декабря по 9 января задекларировало 113 тонн тканей. При цене риска (таможенный индикатив, который дает ориентир реальной стоимости данной группы товаров) в $3,75 за килограмм импортер декларировал свои товары по $3,51-3,61, разница составила всего 4-6%. Кроме этого, сумчане задекларировали ввоз тонны застежек-молний, стоимость которых отличалась от индикатива на 4%.

«Альперина такая «демонополизация» не устроила. На поставщиков, рискнувших самостоятельно оформлять на таможне традиционный альперинский товар, началось достаточно сильное давление. Альперин, не откладывая, запустил по этому поводу кампанию в интернете. Всем, кто начал работать по белому в его отсутствие, уже обещаны большие проблемы со стороны силовых структур. Кроме того, Альперин в своем обычном стиле начал забрасывать интернет различным «компроматом», который сочиняет его креативная группа из бизнес-центра «Солнечный». Технология все та же, что используется альперинскими «таможенными» сайтами типа «Схемы таможни в деталях». Авторы статеек приводят какие-то цифры, названия компаний, перечисляют номера контейнеров, рассчитывают «ущерб, нанесенный государству». Но любая проверка покажет, что это чистой воды фейки, единственная задача которых дать «прикормленным» силовикам повод «наехать» на конкурентов Альперина, заблокировав им работу», - пишет Alperin.news.

Авторы расследований предполагают, что в СМИ может появится еще не одна волна публикаций, рассказывающих о «невероятных хищениях на таможне», которая, естественно, «крышуется» из Киева.

«Все они пишутся одними людьми, по одной схеме, размещаются и оплачиваются через одних и тех же рекламных агентов. По вбросу таких статеек легко замерять ситуацию – если Альперина где-то лишили заработка, значит скоро мы увидим заголовки, как «и.о. главы ГФС перевел на себя контрабандные потоки». Как показывают наши данные (а мы имеем возможность отслеживать реальную ситуацию по всем таможням), руководству ГФС пока действительно удалось перевести «потоки» – из кармана Альперина в бюджет государства…», - резюмирует издание.

Ранее издание «Факты и комментарии» сообщили, что Вадиму Альперину удалось вернуть 20 миллионов гривен, внесенные в качестве залога за выход из СИЗО. Защита контрабандиста оспорила избранную Печерским районным судом меру пресечения и Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога с 20 миллионов до 140 тысяч гривен.