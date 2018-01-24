Байден: коррупция – самая большая проблема в Украине

В Украине наблюдается регресс в борьбе с коррупцией. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом он сказал, выступая в Совете по международным отношениям в США, сообщает Голос Америки. "Я крайне обеспокоен откатом в борьбе с коррупцией... Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но одна из трех необходимых институций сейчас уходит на задний план. Антикоррупционный суд", - заявил он.



Байден заявил, что похожая ситуация была в свое время с генпрокурором Виктором Шокиным.



"Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали", - заявил он.



"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к этому времени, вы не получаете денег. Вот сукин сын! И он был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - заявил бывший вице-президент США.

