Киев лидирует в рейтинге зарплат

Самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве, кроме этого из-за миграционных процессов значительно повысилась средняя зарплата в Закарпатской области. Об этом на пресс-конференции в среду, 24 января, сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, пишет Интерфакс-Украина.



"Самая высокая зарплата – в Киеве (средняя 11 тыс. 643 грн), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская – в среднем 7 тыс. 400 грн. Но за минувший год Закарпатская область идет после Одесской, Николаевской – со средней зарплатой 6 тыс. 700 грн", – сказал Ярошенко.



Также он отметил, что сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей – около 3 тыс. 700 грн по данным Госстата.

