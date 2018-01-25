Жириновский угрожал масштабным вводом войск в Украину - Парубий

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский в феврале-марта 2014 года угрожал в телефонном разговоре Андрею Парубию масштабным вводом войск, если Украина начнет активно защищать свою территорию. Об этом спикер ВР Парубий заявил сегодня во время допроса в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича в Оболонском районном суде Киеве, передает корреспондент УНН.



"У меня был телефонный разговор с Владимиром Жириновским. От него звучали угрозы, в том числе введения войск, если Украина будет проводить организованные активные меры защиты своей территории", - сказал А.Парубий.



По его словам, дословно передать разговор он не может, поскольку он был "со стороны Жириновского достаточно эмоциональным". Также А.Парубий отметил, что В.Жириновский угрожал ему лично уголовной ответственностью.



Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

