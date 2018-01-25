Самый низкий уровень нетерпимости к переселенцам с Донбасса зафиксирован в Киевской и Львовской областях - опрос

Наивысший уровень нетерпимости и конфликтности между внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и принимающей общиной зафиксирован в Харьковской области, как следствие реализации решений органов местного самоуправления, сообщила советник национального уровня по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства временно оккупированных территорий Анастасия Одинцова.



"Наивысший уровень нетерпимости был выявлен нашим исследованием в Харьковской области и самый низкий – в Киевской и Львовской областях", - сказала А.Одинцова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.



Согласно данным исследования, в Харьковской области выявлен угрожающий уровень нетерпимости к отдельным группам населения, что вызывает необходимость принять срочные меры.



По словам эксперта, самая сложная ситуация с обеспечением основных жизненных потребностей населения сложилась в Донецкой и Луганской областях, что обусловлено самым высоким уровнем безработицы. "Лучшая ситуация у нас сложилась в Киеве, в связи с тем, что здесь есть возможность аренды жилья и наивысшая заработная плата. По результатам мониторинга, она оказалась вдвое выше, чем в других регионах", - рассказала она.



Самая высокая оплата за аренду жилья, по словам А.Одинцовой, в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. "Наилучшая ситуация в соотношении "зарплата-оплата за аренду жилья" был зафиксирован в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях", - добавила она.



Эксперт также рекомендовала принять меры, которые бы были направлены на создание рабочих мест для ВПЛ в Донецкой и Луганской областях и на создание возможности аренды жилья для ВПЛ в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.



Комментируя результаты мониторинга, заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что министерство скорректирует существующие программы, исходя из данных мониторинга.



"Нам придется несколько изменить вектор. Я был удивлен, что наименьший уровень зарплаты в Днепропетровской области и, вместе с тем, одна из самых высоких оплат за аренду жилья. А в соотношении процент стоимости жилья к зарплате в Днепропетровской обл. самый высокий показатель – почти 67% от средней зарплаты переселенцы должны оплачивать арендную плату за жилье", - отметил Г.Тука.



Мониторинг социальной сплоченности и конфликтной чувствительности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, которые влияют на отношения между внутренне перемещенными лицами и принимающей общиной, проведен экспертами программы "Советник по вопросам ВПЛ", которая внедряется канадской неправительственной федерального уровня организацией "Stabilization Support Services" при поддержке посольства Великобритании в Украине.



Методология исследования предполагала сбор данных о важных аспектах на общенациональном, региональном и локальном уровнях из официальных источников, открытых источников и посредством проведения опроса разных групп населения. Меры по сбору и обработки данных проведены во всех областях Украины.

