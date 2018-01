Disney выплатит сотрудникам по тысяче долларов из-за налоговой реформы Трампа

Американская кинокомпания Walt Disney объявила, что выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию в размере 1000 долларов, сообщает The Los Angeles Times.



Кроме того, корпорация вложит еще 50 миллионов долларов в фонд, средства из которого будут тратиться на обучение сотрудников с почасовой оплатой труда. Ежегодно фонд будет пополняться на 25 миллионов долларов.



Причиной внезапных выплат стала налоговая реформа, принятая Сенатом США с подачи администрации президента Дональда Трампа.



Программа помощи в получении высшего образования будет доступна приблизительно 88 тысячам сотрудникам Disney с почасовой оплатой.



Налоговая реформа предполагает масштабное снижение выплат в федеральный бюджет. В частности, ставка налога на прибыль для компаний была снижена с 35% до 21%.



В результате этого на счетах многих американских корпораций скопились большие незапланированные суммы. О дополнительных выплатах своим сотрудникам вследствие налоговой реформы также уже объявили компании AT&T, Verizon, American Airlines, U.S. Bancorp, Fifth Third Bank и PNC Financial.