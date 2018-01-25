Советник лидера Ирана предложил создать антиамериканский альянс с участием РФ

Военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Рахим Сафави предложил сформировать альянс с участием России для противостояния США и их союзникам в регионе. Об этом сообщило во вторник агентство Fars.



Бывший командующий Корпусом "стражей исламской революции" обвинил Вашингтон в "попытках запугать Иран, преследуя свои политические, экономические и военные цели". "Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу", - считает генерал.

