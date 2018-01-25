Богомолец: вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей

Украинцы должны быть готовы кроме кори и к вспышке дифтерии. Она может быть гораздо масштабнее и страшнее той, который Украина уже пережила в 90-х годах, когда дифтерией заболело около 20 тысяч человек, из которых 696 умерли.



Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написала народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.



Она подчеркнула, что уровень вакцинации в Украине на сегодняшний день самый низкий в Европе и один из самых низких за всю историю нашей страны. От дифтерии вакцинировано лишь около 47,5% детей и намного меньше взрослых, и такая картина недовакцинации наблюдается уже в течение нескольких лет.



По мнению Богомолец, недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и МОН и постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.



"Я неоднократно предупреждала чиновников, их бездействие приведет к трагическим последствиям. К сожалению, мои прогнозы по кори оправдались. И очень не хотелось бы, чтобы так же произошло и с дифтерией. Ведь дифтерия не только вызывает такие тяжелые осложнения, как невриты, нефроз, инфекционно-токсический шок, миокардиты, но и часто приводит к смерти. Спасти больного можно только своевременным введением специальной сыворотки. К сожалению, вместе с низким уровнем вакцинации в Украине сыворотки почти полностью отсутствуют за исключением нескольких сотен доз, полученных в качестве гуманитарной помощи. В такой ситуации смертность от дифтерии может достигать 50%", - добавила нардеп.



Она также напомнила основные симптомы заболевания.



Как распознать дифтерию? Надо бить тревогу, если у вас:



1. Резкое повышение температуры;



2. Общая слабость, повышенная сонливость;



3. Повышенное сердцебиение;



4. Головная боль, головокружение;



5. Пониженный аппетит, тошнота, рвота;



6. Бледность кожи;



7. Боль в горле, особенно при глотании;



8. Покраснение и отек горла;



9. Увеличение шейных лимфоузлов, отек шеи;



10. Увеличение зевного язычка, дужек, миндалин, появление на них пленки серо-белого цвета.



Все эти симптомы вместе - является признаком, дифтерийная палочка начала выделять токсин, который разрушает клетки организма. Инкубационный период болезни - от 2 до 10 дней, следовательно первые симптомы болезни, которая передается воздушно-капельным путем, появятся после контакта с больным уже очень скоро.



"Рассчитывать, что завтра сыворотки против дифтерии появятся в Украине и вас смогут спасти - не стоит. Опыт последних двух лет показывает, что государственные закупки медикаментов практически парализованы, а Минздрав не способен справиться с проблемой. Поэтому единственная возможность обезопасить себя от крайне опасной болезни - это сделать вакцинацию себе и своим близким и повторять ее каждые 10 лет", - добавила Богомолец.

