АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы

АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы

Антимонопольный комитет продолжает исследование рынка куриного мяса и, по предварительным его результатам, допускает наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики.

Об этом в ответе на запрос Українських Новин сообщила первый заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник.

Она отметила, что исследование рынка продолжается - регулятор анализирует полученную информацию и состояние конкуренции на рынке.

АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 году у 9 крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт", она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо уточнить и проверить.

"По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса, АМКУ на данный момент рассматривает 2 возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", - сказано в сообщении.

После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности "Мироновского хлебопродукта", регулятор сделает выводы о наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.