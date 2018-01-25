Зоологи поделили кошек на правшей и левшей

Коты и кошки тоже бывают правшами и левшами, причем «праволапость» больше свойственна кошкам, выяснили зоологи из Университета Квинс в Белфасте, Ирландии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Animal Behaviour.



Исследователи наблюдали за 24 котами и 20 кошками в домах их хозяев. В 73% случаев животные пользовались одной и той же лапой, чтобы подтянуть к себе кусочек еды, в 70% — делая шаг вниз и в 66% — переступая через что-либо. А вот на сон склонность использовать ту или иную лапу не влияла — и правши, и левши спали на правом и левом боках с одинаковой частотой. В отличие от людей, среди которых правши составляют около 90%, среди котов и кошек они оказались представлены примерно поровну. Однако больше использовать правую лапу склонны оказались кошки.



«Животные-левши, для обработки более активно использующие правое полушарие мозга, более пугливы, агрессивны и хуже справляются со стрессом, чем правши», — отмечают авторы исследования. Пока они не могут сказать, с чем связано у кошек предпочтение той или иной лапы и почему правшей больше среди самок.

