Эксперты выбрали лучший в мире отель

По итогам ежегодной премии Traveller's Choice был составлен рейтинг лучших отелей мира. Первое место в этом году досталось гостинице Viroth's в Сиемреапе в Камбодже, где сутки проживания обойдутся путешественнику в сумму около 100 долларов США. Об этом отмечено на сайте TripAdvisor.



Сообщается, что победитель выбирался на основе отзывов пользователей популярного ресурса. Известно, что из 910 отзывов о гостинице Viroth's только пять были негативными.



Вторую позицию в списке занял отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике, где стоимость проживания составляет 300 долларов в сутки с одного человека. Эта гостиница заработала 92 процента позитивных отзывов от постояльцев.



А на третьем месте расположилась гостиница Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре в Индии, где сутки проживания обойдутся в 850 долларов. Данный отель получил 93 процента положительных отзывов.



Также ТОП-10 рейтинга вошли Belvedere в Италии, The Nantucket Hotel & Resort в США, La Reserve Paris во Франции, Nayara Springs в Коста-Рике и Hanoi La Siesta Hotel Trendy во Вьетнаме.

