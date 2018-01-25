Стали известны соперники Украины в Лиге наций
В среду, 24 января, состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций – нового турнира для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.
Соперниками Украины станут Чехия и Словакия.
При жеребьевке Лиги наций, сборная Украины была посеяна во второй корзине с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, УЕФА развела сборные России и Украины.
Источник: Корреспондент
24.01 15:36