Стали известны соперники Украины в Лиге наций

В среду, 24 января, состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций – нового турнира для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.



Соперниками Украины станут Чехия и Словакия.



При жеребьевке Лиги наций, сборная Украины была посеяна во второй корзине с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, УЕФА развела сборные России и Украины.

