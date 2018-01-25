В ЕС оштрафовали на миллиард евро Qualcomm за подкуп Apple

Евросоюз оштрафовал американского производителя микрочипов Qualcomm за подкуп компаний Apple. Об этом сообщает агентство Reuters.



В ходе расследования выяснилось, что производитель чипов подкупил Apple, чтобы техногигант покупал только у них комплектующие для своей техники.



"Qualcomm выплатила миллиарды долларов ключевому клиенту, Apple, чтобы он не покупал у конкурентов. Эти платежи были не просто снижением цены - они были сделаны при условии, что Apple будет эксклюзивно использовать чипсеты Qualcomm во всех своих iPhone и iPad", - говорится в заявлении европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.



В результате таких действий Qualcomm могли пострадать его конкуренты, такие как Intel.

