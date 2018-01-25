Парубий призвал Януковича покаяться

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что экс-президент Украины Виктор Янукович должен извиниться перед всеми теми гражданами страны, к гибели которых привела его политика.



Во время допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене В.Януковича в Оболонском районном суде Киева в среду защитник экс-президента Виталий Сердюк задал А.Парубию вопрос о том, когда получат компенсацию те правоохранители, которые пострадали во время событий на Майдане, и продемонстрировал их фотографии.



Адвокат также указал, что А.Парубий в 2017 году получил 191 тыс. грн компенсации за проживание в отеле как народный депутат.



На это спикер отметил, что является народным депутатом Украины с 2007 года и по закону мог претендовать на квартиру в Киеве. "Моя семья проживает во Львове. Начиная с 2007 года и до сегодняшнего дня, я проживаю в отеле "Киев". Моя семья живет в той же квартире, где и раньше. В соответствии с законом, я получаю компенсацию за проживание в отеле, и эти средства даже не даются на руки, а сразу поступают в отель. Моим решением было не брать государственную квартиру", - подчеркнул он.



"Ваш подзащитный Янукович жил в Межигорье во дворце, а я живу в номере отеля "Киев". Придите к своему подзащитному, поставьте перед ним эту фотографию и пусть он извинится перед всеми теми людьми, к смертям которых привела его политика, пусть встанет на колена и извинится перед всеми. Покажите эти фотографии Януковичу, который совершил преступление против Украины", - заявил А.Парубий.



На этом допрос свидетеля был завершен. Спикер указал, что всегда ходит на допросы по вызову прокуратуры. "Благодарю вас и надеюсь на быстрое решение нашего суда", - сказал он, обращаясь к суду.



В свою очередь адвокаты В.Януковича выразили протест из-за того, что суд, по их мнению, ограничил время допроса А.Парубия. При этом они задавали вопросы свидетелю дольше, чем это делал прокурор.



В суде объявлен перерыв до 14:00, когда будет допрошен следующий свидетель обвинения.

