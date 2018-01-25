Президент Болгарии: проблему Донбасса надо решать на основе минских соглашений

Президент Болгарии Румен Радев считает, что проблему с Донбассом надо решать на основе минских соглашений и только дипломатическим путем.



"В вопросе о Донбассе существует четко выраженная позиция - минские соглашения необходимо соблюдать. Эти соглашения должны ответственно выполняться каждой из сторон", - сказал Радев в среду на пресс-конференции в Софии, отвечая на вопрос о новом законе о реинтеграции Донбасса, принятом Верховной радой 18 января.



Радев подчеркнул, что "необходимо, однако, обеспечить максимальную прозрачность (контроля над реализацией минских соглашений)". "Каждая из сторон должна обеспечить возможность работы международных наблюдателей, которые могли бы дать международному сообществу реальную оценку того, что происходит и как эти соглашения выполняются. Дипломатия - единственный способ решения этой проблемы", - указал он.



Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

