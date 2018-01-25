Найден способ отучить подростков от раннего секса и курения

«Подростковый бунт» у современной молодежи все реже проявляется в форме курения и раннего секса. Вместо этого многие молодые люди предпочитают взламывать компьютерные программы. Таковы данные исследования, проведенного учеными Университетского колледжа Лондона, сообщает The Telegraph.



Только два процента британских подростков в возрасте 14 лет сказали, что имели в своей жизни половой акт, три процента признались в регулярном курении. Также три процента респондентов заявили, что наносили граффити в общественных местах, один процент опрошенных назвали себя членами какой-нибудь банды.



Зато каждый 20-й признался в том, что имел опыт взламывания компьютерных программ. Таким образом, киберпреступность более распространена среди несовершеннолетних, чем другие пороки.



Как отметили ученые, современное поколение молодых людей оказалось самым непорочным в истории наблюдения.



В исследовании приняли участие 19 500 детей, родившихся на рубеже веков. Опрос проводился в 2015 и 2016 годах.

