В Украине трудоустроили около 25 тысяч бойцов АТО

Государственная служба занятости трудоустроила 24,7 тысячи бойцов АТО. Об этом на пресс-конференции в среду, 24 января, сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, пишет Укринформ.



"За 2015-2017 год мы трудоустроили 24 тысячи 700 бойцов. В 2017 году – это 11 тысяч 600 трудоустроенных", – сказал Ярошенко.



Он отметил, что служба занятости постоянно проводит встречи с бойцами, на которых рассказывает, как открыть собственное дело, и оказывает единовременную материальную помощь на его воплощение.

