Папа Римский призвал противодействовать распространению "фейковых новостей"

Папа Римский Франциск призвал противодействовать распространению ложных новостей, так называемых "фейк-ньюс", через современные средства массовой коммуникации, указав, что их воздействие на людей может иметь весьма драматические последствия.



"Драма дезинформации состоит в дискредитации другого, представлении его в качестве врага, вплоть до демонизации, которая может разжигать конфликты", — говорится в папском послании по случаю 52-го Всемирного католического дня социальных коммуникаций, которое было обнародовано в среду в Ватикане.



Франциск подчеркнул, что зачастую безосновательная информация сознательно нацелена на обман и на манипуляцию читателем.



"Ее распространение может преследовать желаемые цели, оказывать влияние на политический выбор и содействовать получению экономических выгод. Эффективность фейк-ньюс, в первую очередь, связана с их маскировочной природой, то есть со способностью выглядеть приемлемо. Во-вторых, эти ложные, но правдоподобные новости отличаются коварством в том смысле, что они умело привлекают внимание, делая ставку на стереотипы и предрассудки, распространенные в обществе, используя простые эмоции, способные немедленно возбудить тревогу, презрение, ярость и неудовлетворенность", — отметил папа Римский.



Говоря о природе ложной информации, Франциск указал, что автором первой "фейк-ньюс" стал описанный в Книге Бытия змей-искуситель, а ее результатом стало трагическое грехопадение человека. В этой связи глава Римско-католической церкви подчеркнул необходимость активного противодействия распространению ложной информации через современные средства массовой коммуникации. "Никто из нас не может уклоняться от ответственности противостоять этой лжи", — отметил он.



Понтифик приветствовал как инициативы в области воспитания и образования, помогающие людям отличать ложную информацию от правдивой, так и государственные и юридические решения, позволяющие противостоять данному феномену.



Однако особая ответственность в этом деле, по словам папы Франциска, лежит на журналистах, которые сегодня исполняют не просто свои профессиональные обязанности, но самую настоящую миссию. "Их задача — в неистовом водовороте новостей помнить, что центром новости является не скорость, с которой она будет передана, или величина аудитории, но люди. Информировать значит формировать, значит иметь дело с жизнью людей", — подчеркнул он.



В своем послании папа Франциск цитирует не только Библию, но и роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы", а качестве эпиграфа к этому документу он выбрал слова из Евангелия от Иоанна: "Истина сделает вас свободными".