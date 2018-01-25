Герус считает, что уголь из частной шахты Януковича принесет пользу

Екс-член НКРЕКУ Андрій Герус вважає, що збільшення поставок вугілля приватної шахти ТОВ «Шахта Краснолиманська» на державну генеруючу компанію «Центренерго» є позитивним явищем, яке підвищить конкуренцію.



«У 2017 році на ринку вугілля з'явився новий гравець ТОВ "Шахта Краснолиманська". Їх стало троє: ДТЕК, Держшахти, Краснолиманська. В принципі це добре, якийсь натяк на конкуренцію. Єдиний, кому можна поставляти таке вугілля (марка Г) - Центренерго, якому у 2017р поставляли держ шахти та ДТЕК. В принципі Центренерго тут поступило правильно: ну раз вас троє, то оголошуємо торги на біржі», - написав Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.



Нагадаємо, вчора голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець висловив припущення, що закупівля вугілля ТОВ «Шахта Краснолиманська» руйнує систему збуту державних шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну і може викликати нову хвилю акцій протесту шахтарів.



«Завжи була така схема – щоб зекономити на транспортуванні державні західноукраїнські шахти своє вугілля везли на «ДТЕК Західенрего», а в вугілля з ДТЕКу з Павлограду та Добропілля на «Центренерго». ..Якщо «Центренерго» відмовляється від продукції «Павлоградвугілля» та «Добропіллявугілля» (на користь ТОВ «Шахта Краснолиманська»), то ДТЕК його повезе на своє «Західенерго». Відповідно, шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію. Такі ж проблеми виникнуть і у державних шахт «Селидіввугілля» та «Лисичанськвугілля», - заявив Волинець.



Як повідомляє сайт «Наші гроші», у 2012-2013 роках Державна служба геології та надр України передала вугільні пласти державної шахти «Вугільна компанія «Краснолиманська» приватним компаніям з однойменними назвами. Пласти були передані в оренду на 20 років, а усі фірми належали оточенню Олександра Януковича – сина тодішнього президента. Януковичу віддали в тому числі ті пласти вугілля, на яких шахтарі держшахт вже вели роботи, а держава вклала до цього 0,5 млрд грн. в їх оснащення.



Після втечі Януковича з країни, нова влада не робила спроби повернути вугільні пласти державі. Лише у 2016 році Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо передачі надр компаніям з орбіти Олександра Януковича. Водночас гірники шахт, які втратили пласти, реальним власником компаній називають бізнесмена Віталія Кропачова. На початку 2018 року компанія Кропачова викупила 87% акцій четвертої фірми – власника пластів на шахті «Краснолиманська», що раніше належала екс-депутату Партії регіонів Ігорю Гуменюку та низці донецьких бізнесменів.

