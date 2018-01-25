США не будут вести переговоры по Украине без Украины - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины.



"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии", - написал К.Волкер в Твиттер свое высказывание в интервью для "Радио Свобода".

