Литва направляет на Украину очередную группу военных инструкторов

Очередная группа литовских военных инструкторов командируется в Украину. Об этом в среду сообщило командование Вооруженных сил балтийской республики. "В течение двух месяцев литовские специалисты вместе с коллегами из США, Канады и Польши будут обучать украинских военных", - отметило командование.



Отмечается, что всего в Украину будет направлено 12 человек из батальона уланов мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк"). Из этого подразделения инструкторы уже направлялись в Украину в 2015 году, когда два месяца обучали военных Национальной гвардии. Сейчас инструкторская миссия будет нацелена на обучение штабного персонала планированию различных военных операций, а также на практические занятия по подготовке инструкторов по снайперскому огню, применению автоматических гранатометов и действий мотопехотных подразделений.



Из международных военных миссий Литвы на 2018 год наиболее массовое участие предусмотрено в Украине. Для обучения представителей Вооруженных сил этой страны туда может быть направлено до 60 литовских военных.

