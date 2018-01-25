Новинский: : ПАСЕ потребовала пересмотреть закон о деоккупации Донбасса

Резолюция ПАСЕ призывает власти Украины привести так называемый закон о реинтеграции Донбасса в соответствие с минскими соглашениями, заявил в среду депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока", член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим НовинскийВадим Новинский. "Резолюция призывает Украину пересмотреть недавно принятый так называемый закон о деоккупации,...

...с тем чтобы он базировался на минских договоренностях и в полной мере обеспечивал гуманитарные потребности и социальную защиту гражданского населения на неподконтрольных территориях и в зоне конфликта. Хочу подчеркнуть, это первая серьезная реакция мирового сообщества на скандальный закон", - отметил Новинский на своей странице в Facebook.



По словам депутата, доклад о гуманитарной ситуации на Украине представил по-настоящему впечатляющую картину гуманитарной трагедии, на которую украинские власти пытаются закрывать глаза. В результате войны в Донбассе "в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек", "свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами и почти 500 тыс. ищут убежище в других странах", перечислил политик.



Новинский отметил, что на основании доклада ПАСЕ приняла резолюцию, в которой делегаты Ассамблеи большинством голосов призвали власти Украины привести законодательство страны в соответствие с положениями международного гуманитарного и уголовного права, ратифицировать Римский статут. Они также призвали Киев освободить всех удерживаемых лиц, увеличить финансирование временно перемещенных лиц, создать механизмы обеспечения их избирательных прав, упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат и многое другое.



Новинский считает очень важным появление резолюции именно в то время, когда Украину с визитом посетил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер перед очередным раундом американо-российских переговоров. "Надеюсь, что эта победа (принятие резолюции) станет вкладом в будущую большую победу всех здравых сил на Украине и еще немного приблизит такой нужный всем нам мир", - резюмировал Новинский.



Верховная рада 280 голосами 18 января приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Законопроект называет Россию государством-агрессором, а неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями.



Новый закон устанавливает особый порядок въезда граждан Украины на неподконтрольные территории. Бойцам силовой операции и сотрудникам правоохранительных органов предоставляется право на осуществление усиленных мер безопасности и ряда мероприятий, предусмотренных в случае введения военного положения.

