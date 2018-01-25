Минфин США расширил санкционные списки по КНДР

Министерство финансов США включило в санкционные списки по КНДР 16 лиц и девять организаций, а также шесть судов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.



Среди них оказались базирующиеся в России представители Корейской генеральной корпорации "Рионбон" (Korea Ryonbong General Corporation). Эта государственная компания КНДР занимается экспортом металлов, минералов и техники. Санкции ООН против нее были введены еще в ноябре 2006 года.



В целом в списки минфина внесены 10 представителей "Рионбон", работающие также в Китае и Абхазии.



Кроме того, в сообщении американского ведомства обозначены три структуры, находящиеся в Китае, в том числе в Пекине и Гонконге. Еще одна зарегистрирована в Таиланде, четыре компании из перечня работают в Пхеньяне. Помимо этого, санкции теперь действуют и в отношении Министерства нефтяной промышленности КНДР. Все шесть судов ходят под флагом КНДР.



Введение санкций означает, что гражданам США запрещено заключать с этими физическими и юридическими лицами какие-либо сделки, а любая их собственность или активы на территории под юрисдикцией Соединенных Штатов подлежат аресту. Ранее в Госдепартаменте уже призывали к более решительным действиям в отношении судов, которые занимаются транспортировкой незаконных материалов в обход санкций против КНДР.

