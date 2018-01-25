Грызлов: ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) демонстрирует непонимание или нежелание понять природу политического кризиса на востоке Украины, а ее требования к России прекратить финансово-экономическую помощь Донбассу не соответствуют принципам гуманизма. Такое мнение высказал полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов,...

...комментируя принятую ПАСЕ резолюцию о гуманитарных последствиях вооруженного конфликта на востоке Украины.



По его мнению, ПАСЕ "в очередной раз продемонстрировала непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния".



"При этом очевидно, что Россия и ее граждане не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой народа в Донецкой и Луганской областях, а также не могут допустить прямо у своей границы угроз безопасности для трех с половиной миллионов людей", - заявил Грызлов. "Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма", - убежден полномочный представитель.



Грызлов также напомнил о старой русской поговорке "не плюй в колодец - пригодится воды напиться". "Европейским структурам пора понять, что давление на Россию вредит им самим и не соответствует настроениям народов Европы, неотъемлемой частью которой является и Россия", - подчеркнул он.



23 января ПАСЕ приняла резолюцию о необходимости принять все меры к ликвидации гуманитарных последствий вооруженного конфликта на востоке Украины. За документ, подготовленный на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса, проголосовали 56 участников заседания, 10 воздержались, голосов "против" подано не было.



Среди прочего документ содержит ряд требований к Российской Федерации. ПАСЕ, в частности, призывает Россию "прекратить любую финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных группировок в Донецкой и Луганской областях", "приостановить признание паспортов и каких-либо еще документов, включая судебные решения и документы, подтверждающие права собственности, выданные на территориях", которые находятся под контролем провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



На территории Донецкой и Луганской областей после силовой смены власти в Киеве в 2014 году были проведены местные референдумы о самоопределении, по итогам которых большинство жителей подержало образование Донецкой и Луганской народных республик. Их руководство отказались подчиняться людям, которые захватили власть на Украине. В ответ на это Киев начал силовую операцию в Донбассе.



Президент РФ Владимир Путин 18 февраля 2017 года подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

