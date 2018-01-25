Дворкович заявил о полном восстановлении России после кризиса 2015 года

Россия полностью восстановилась после кризиса 2015 года, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что инфляция в стране находится на историческом минимуме, и это "создает хорошие возможности для малого и среднего бизнеса, новых инвестпроектов в области сельского хозяйства и машиностроения".



"Мы полностью восстановились после рецессии 2015-2016 годов", - сказал Дворкович.



По его словам, Россия должна сосредоточить внимание на структурных реформах в условиях низких макроэкономических рисков.



"Мы завершили макроэкономическую реструктуризацию экономики, у нас низкая инфляция, гибкие обменные курсы и ограниченные риски, а также растущие международные резервы и низкий уровень государственного и корпоративного долга. Макроэкономические риски очень незначительны. Теперь мы должны сосредоточить наше внимание на микроуровне и заняться структурными реформами", - сказал Дворкович.



Он отметил, что России надо меньше обращать внимание на факты применяемых к ней санкций и работать над институциональными механизмами.



"Имели место улучшения в судебной системе. Очень важно создать равные условия для общества в целом, для малых и средних предприятий, особенно для отдельных лиц, которые хотят воспользоваться новыми возможностями", - сказал он.

