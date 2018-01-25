Тиллерсон и Лавров обсудили предстоящую встречу Волкера и Суркова

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону планируемую встречу спецпредставителя госдепа по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявили в среду в госдепе.



Телефонный разговор состоялся в среду. В сообщении отмечается, что стороны обсудили Сирию, КНДР и Украину.



"По Украине госсекретарь отметил предстоящую встречу между спецпредставителем Волкером и российским представителем Сурковым и подчеркнул необходимость того, чтобы Россия ускорила выполнение своих обязательства в рамках минских соглашений", — говорится в заявлении госдепа по итогам телефонного разговора.



Отмечается также, что по Сирии они обсудили "роль России в обеспечении того, что режим (Башара) Асада будет играть конструктивную роль в женевском процессе под эгидой ООН". "По КНДР госсекретарь Тиллерсон обсудил встречу, которую он проводил с главой МИД Канады Фриланд в Ванкувере", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.



Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию, в том числе обстановку на севере этой страны, а также подготовку ко встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу национального диалога в Сочи. Кроме того, в ходе разговора Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады.

