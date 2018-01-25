Голуб: Парубий "запустил дурочку" в суде

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что ему неизвестно о какой-либо угрозе жизни экс-президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года.



Оболонский районный суд Киева 24 января продолжил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене. Ранее экс-президент Украины заявил, что в феврале 2014 года на его кортеж было совершено нападение, он попал под автоматный обстрел. По его словам, после этого из-за угрозы жизни он покинул Украину.



"Об угрозах Януковичу мне неизвестно. Янукович, как и все высокопоставленные должностные лица, находился под государственной охраной. Эта охрана совершалась почти до момента, когда он покинул страну. Если бы были какие-либо факты относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича, об этом было бы проинформировано в источниках госохраны. А их свидетельствования говорят о том, что никаких угроз Януковичу не было", – заявил Парубий в ходе судебного заседания.



В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал мнение, что заявления Парубия в суде не внушают доверия.



"Выступление Парубия, на мой взгляд, выглядит жалко и убого. Абсолютно очевидно любому украинскому зрителю, который может наблюдать трансляцию заседания суда, что он либо уклоняется от прямых ответов на вопросы, либо откровенно лжет. Один из таких фактов – это его утверждение о том, что в известные дни он якобы находился на лечении в правительственной больнице "Феофания", хотя есть масса фотографий, на которых он выводит снайперов из гостиницы "Днепр". Поэтому все заявления Парубия, которые касаются, в том числе и ситуации с господином Януковичем, думаю, не надо брать на веру. Как говорил Аркадий Райкин, в таких случаях "запустим дурочку". То же самое сегодня делает господин Парубий. Наговорил он уже на определенную статью", – считает Александр Голуб.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

