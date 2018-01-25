В Transparency International объяснили, чего не хватает закону об Антикоррупционном суде

Для принятия закона о Антикоррупционном суде и доработки его президентской редакции необходима только политическая воля. При ее наличии сам законопроект может быть принят всего "за пол дня".



Об этом во время круглого стола заявил представитель Transparency International Максим Костецкий, передает УНН.



"Мы считаем, что работа с президентским законопроектом о Антикоррупционном суде должна быть продолжена в быстрые сроки. Мы прекрасно понимаем, что если есть политическая воля и поддержка как фракции коалиции, так и президента, то законы принимаются за пол дня", - заявил Костецкий.



Кроме того, представитель Transparency International отметил, что есть три основные замечания по законопроекту о Антикоррупционном суде "на которые стоит обратить внимание".



"Для того, чтобы суд был независимым и эффективным, в первую очередь это не совещательная, а ключевая роль международных партнеров в процессе отбора судей. Второе - юрисдикция этого судебного органа и подсудность. Нельзя "выбрасывать" статьи, подследственные НАБУ и в то же время нагружать суд делами других правоохранительных органов. И конечно критерии к людям на должность судей. Если эти вещи будут учтены в поправках к законопроекту, то мы можем говорить, что будет создаваться независимый орган", - резюмировал представитель Transparency International.

