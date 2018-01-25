Украинцам разрешили писать жалобы в полицию через интернет

МВД установило единый порядок приема, регистрации и рассмотрения обращений граждан в органах и подразделениях Нацполиции.



Порядок рассмотрения обращений и организации проведения личного приема граждан в органах и подразделениях Нацполиции утвержден приказом МВД от 15 ноября 2017 года № 930, который вступает в силу со дня официального опубликования.



Граждане Украины, а также лица, не являющиеся гражданами Украины и законно находящиеся на ее территории, имеют право обратиться в органы (подразделения) полиции с замечаниями, жалобами и предложениями по вопросам, связанным с деятельностью Нацполиции, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере ее управления, с заявлениями или ходатайствами о реализации своих социально-экономических, политических и личных прав и законных интересов, а также с жалобами об их нарушении.



Обращаться в органы полиции можно на украинском или другом языке, приемлемом для сторон.



Обращения от граждан могут поступать в виде писем, на личном приеме, с использованием сети интернет, средств электронной связи или с помощью средств телефонной связи через контактные центры, телефонные "горячие линии".



В обращении указываются ФИО, место жительства и излагается суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть напечатано или написано от руки разборчиво и четко, подписано заявителем (группой заявителей) с указанием даты.



В электронном обращении также должен быть указан адрес электронной почты, на который может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи. Применение ЭЦП при отправке электронного обращения не требуется.



Электронное обращение, направленное без использования электронной подписи, должно иметь вид скан-копии или фотокопии обращения с подписью заявителя с указанием даты.



Обращения принимаются, предварительно рассматриваются и централизованно регистрируются в день их поступления, а те, что поступили в нерабочий день и время - на следующий после него рабочий день.



Срок рассмотрения обращений составляет не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, - безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их получения. Срок рассмотрения может быть продлен, но общий срок решения вопросов, затронутых в обращении, не может превышать 45 дней.



Обращения считаются решенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и заявителям даны обстоятельные и исчерпывающие ответы.



Действие Порядка не распространяется на порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан, установленный уголовным процессуальным, гражданско-процессуальным, трудовым законодательством, законодательством о защите экономической конкуренции, Кодексом административного судопроизводства, Законами "О доступе к судебным решениям", "О предупреждении коррупции", "Об исполнительном производстве".

